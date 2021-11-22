22 Ноября 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
(2021) | Фото: Транснефть - Сибирь

На нефтепроводе "Транснефть – Сибирь" в ЯНАО введено в эксплуатацию новое оборудование

На нефтепроводе "Транснефть – Сибирь" Тарасовское – Муравленковское в ЯНАО введено в эксплуатацию новое оборудование. Прежнее использовалось с 2005 года, оно выработало свой ресурс и морально устарело.

Перевооружение системы телемеханизации магистрального нефтепровода проводило Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов (УМН) АО "Транснефть – Сибирь". Система телемеханизации позволяет в режиме реального времени собирать, обрабатывать и передавать информацию о состоянии технологического оборудования и технологических параметров (давление, расход, температура) в единую систему диспетчерского управления территориального диспетчерского пункта "Тюмень". Полученная информация позволяет диспетчерскому персоналу своевременно реагировать на возможные отклонения в производственных процессах.

Работы на десяти контролируемых пунктах технологического участка с 0 км по 108 км заняли 10 месяцев. Специалисты выполнили монтаж кабельных эстакад протяженностью 1139 м на узлах запорной арматуры. Смонтировано 290 контрольно-измерительных приборов, заменено 22 км силовой и контрольной кабельной продукции, 10 колодцев отбора давления. В блок-боксах пунктов контроля и управления установлены новые шкафы телемеханики производства АО "Транснефть – Верхняя Волга", модернизирована система пожарной сигнализации и система кондиционирования. Строительно-монтажные работы проведены с соблюдением всех требований природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля.



Теги: Транснефть - Сибирь, телемеханизация, новое оборудование



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