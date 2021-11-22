22 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
дозиметр, работник, радиация (2018) | Фото:Накануне.RU

В центре Челябинска на пешеходном переходе нашли источник радиоактивного загрязнения

В центре Челябинска обнаружили источник радиоактивного загрязнения с мощностью дозы, по предварительным данным, около 4 тыс. микрорентген в час, передает корреспондент Накануне.RU.

На пешеходном переходе на улице Труда рядом с автосалоном "Лада" раньше был столб с рекламной конструкцией. Летом его спилили, но часть осталась на тротуаре. Именно это труба является источником радиоактивного загрязнения.

"Скорее всего труба раньше была использована в нефтепроводе и внутри трубы отложились радионуклиды. Известный факт, что в нефти содержатся природные радионуклиды, например, радий. И мы видим здесь россыпь дочерних продуктов распада, они тоже фонят. Когда спилен столб я не знаю, но есть сведения, что еще летом, и люди ходили и разносили на своих стопах радионуклиды", - рассказал инженер-физик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, который сегодня померил фон в этом участке.

На место вызвали сотрудников МЧС. По словам Ожаровского, у него утонили марку прибора, которым проводили замеры, и показатели приборов. Теперь специалисты должны оградить эту зону.

"Сейчас не так опасно, он припорошен снегом. Рядом обычный столб, он не фонит", - добавил он.

Добавим, что допустимым радиационным фоном является 50-60 микрорентген в час.



Теги: радиация, столб, экология, МЧС,



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