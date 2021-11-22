В уральском городе дети катались с мемориала погибшим в Великую Отечественную

В уральском городе Березовский дети катались с мемориала боевой доблести и трудовой славы березовчан, как с горки.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Как говорится в сообществе "Сила Березовского в людях", обновленные стелы с именами погибших в Великую Отечественную войну использовались юным поколением в качестве горок для катания. При этом с детьми была пожилая женщина - вероятно, их бабушка. По словам очевидцев, на замечания о том, что это место не для катания, она не реагировала.

В соцсети опубликовано небольшое видео случившегося.

"Взрослый человек, с детьми. Который разрешает своим детям кататься с памятника", - комментирует за кадром автор ролика.

Как сообщало Накануне.RU, летом этого года в Екатеринбурге дети устроили игры на мемориале "Черный тюльпан", посвященном памяти уральцев, погибших в "горячих точках".