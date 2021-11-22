Профильный комитет Госдумы одобрил запрет на выплату дивидендов для компаний, не ликвидировавших опасные объекты

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды не без вопросов рекомендовал одобрить в первом чтении концепцию нового закона о ликвидации опасных промышленных объектов.

Законопроект, представленный Минприроды, предлагает довольно жесткие санкции для компаний, которые не будут сотрудничать с государством по вопросу утилизации и ликвидации опасных объектов, которые они эксплуатируют.

По словам главы Минприроды Александра Козлова, за пять лет до окончания эксплуатации опасного объекта (1 и 2 класса) компания должна начать работы по его ликвидации, для этого надо предоставить в надзорные ведомства план ликвидации.

Если владелец объекта не предоставляет в оговоренный срок план, то с него будет взыскан компенсационный платеж в размере стоимости ликвидации, рассчитывать стоимость по своим методикам будет Ростехнадзор.

Если компания и тут упорствует и деньги не платит, то ее будут лишать возможности выплачивать дивиденды акционерам/владельцам. "Дивиденды идут из чистой прибыли, но о какой прибыли может идти речь, если не уплачены, по сути, обязательные платежи", - пояснил министр на заседании думского комитета.

Он добавил, что все санкции будут накладываться только в судебном порядке, чтобы исключить чиновничий произвол.

Также вводятся инструменты для контроля за собственником, чтобы в эти пять лет до предполагаемой ликвидации объекта он не начал его переписывать на фирмы-однодневки или подставные физлица.

Еще одно нововведение – окрашивание экологических платежей по примеру дорожных фондов. В министерстве подсчитали, что за год собирается порядка 17 млрд руб. санкций, которые "расщепляются, растворяются" в федеральном, региональных и муниципальных бюджетах. Эти деньги предлагается окрасить, чтобы во всех уровнях бюджетов они шли только на экологию.

Первый зампред комитета по экологии и природопользованию РСПП Игорь Нечаев отметил, что бизнес настаивал на том, чтобы предоставлять план ликвидации за два года собственно до ликвидации, а Минприроды предлагало на сроке в 10-15 лет, в итоге сошлись на пяти годах. Нечаев не считает, что надзор за владельцами опасных объектов будет сложен, хоть самих объектов насчитывается сегодня около 2 тыс., ими владеют всего около 250 компаний, большая часть которых – члены РСПП. Он предположил, что по закону Парето около 20% владельцев могут начать нарушать правила, но остальные 80% будут ответственно подходить к делу.

Замруководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов сообщил, что в 2020 году опасных отходов 1 класса в регионах образовалось более 12 тыс. тонн, регионы-лидеры по генерации – Ульяновская область, Москва. Чувашия, Санкт-Петербург. Отходов 2 класса образовано свыше 182 тыс. тонн, лидерами по генерации стали Иркутская, Свердловская, Кемеровская и Волгоградская области, а также Москва.