22 Ноября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Олеся Шарнина (2021) | Фото: 1sov.news

В Югре осудили водителя, сбившего насмерть главреда газеты

В Советском осужден виновник "пьяного" ДТП, жертвой которого стала главный редактор местной газеты "Первая Советская", мать троих детей Олеся Шарнина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

1 августа 2021 года 29-летний водитель без прав, в состоянии наркотического опьянения и управляя автомобилем, который имел неисправности, нарушил правила дорожного движения, выехал на тротуар и сбил журналистку.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Ему дали шесть с половиной лет в колонии общего режима.



Теги: Олеся Шарнина, Первая СОветская, главред, ДТП



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