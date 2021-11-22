В Югре осудили водителя, сбившего насмерть главреда газеты

В Советском осужден виновник "пьяного" ДТП, жертвой которого стала главный редактор местной газеты "Первая Советская", мать троих детей Олеся Шарнина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

1 августа 2021 года 29-летний водитель без прав, в состоянии наркотического опьянения и управляя автомобилем, который имел неисправности, нарушил правила дорожного движения, выехал на тротуар и сбил журналистку.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Ему дали шесть с половиной лет в колонии общего режима.