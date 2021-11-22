В Новом Уренгое умер депутат гордумы

На Ямале скончался депутат городской думы Нового Уренгоя Александр Белов. Информация об этом опубликована на сайте городского парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат умер вчера. Причина смерти не уточняется. Коллеги Белова выражают соболезнования в связи со смертью народного избранника.

"Десять лет назад он приехал в наш город из Тюмени, возглавив муниципальное учреждение "Новоуренгойская городская газета "Правда Севера", был главным редактором газеты. Талантливый журналист, общественник, активист регионального штаба "Общероссийского Народного Фронта", - пишут парламентарии.

Кому достанется освободившийся мандат пока неизвестно.