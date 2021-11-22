В Челябинске пункт вакцинации из дворца спорта "Юность" переместили в "Мегаполис"

В Челябинске самый большой пункт вакцинации в городе переместили из дворца спорта "Юность" в культурно-развлекательный комплекс "Мегаполис", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Во дворце спорта "Юность" пункт проработал с 30 октября по 21 ноября. За это время там привилось от коронавируса 31 тыс. 576 человек.

В КРК "Мегаполис" пункт вакцинации будет работать до 31 декабря. Там же можно поставить прививку от гриппа.

"Вакцинация будет организована на двух этажах холла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Будет продолжена работа пункта выявления онкологических заболеваний – дерматоскопия", - отметили в министерстве здравоохранения.