22 Ноября 2021
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3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

Ученые заявили о самоуничтожении дельта-штамма коронавируса в Японии

Заболеваемость COVID-19 в Японии снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался, заявили ученые из Национального института генетики и Университета Ниигаты.

Профессор Ицуро Иноуэ в интервью газете The Japan Times предположил, что дельта-штамм накопил слишком много мутаций в одном из белков, ответственным за исправление ошибок, таким образом, направив себя "по пути естественной самоликвидации".

По мнению исследователей, это может привести к тому, что в Японию проникнут иные виды коронавирусной инфекции.

Страна в течение трех месяцев била рекорды суточной заболеваемости: число заболевших достигало 26 тысяч. На сегодняшний день этот показатель едва достигает 200.

Отметим, в Японии сохраняются высокие показатели вакцинации населения. Ранее японское правительство объявило, что собирается начать прививать жителей страны третьей дозой вакцины против коронавирусной инфекции уже в декабре, пишет Regnum.



Теги: япония, дельта-штамм, коронавирус



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