Ученые заявили о самоуничтожении дельта-штамма коронавируса в Японии

Заболеваемость COVID-19 в Японии снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался, заявили ученые из Национального института генетики и Университета Ниигаты.

Профессор Ицуро Иноуэ в интервью газете The Japan Times предположил, что дельта-штамм накопил слишком много мутаций в одном из белков, ответственным за исправление ошибок, таким образом, направив себя "по пути естественной самоликвидации".

По мнению исследователей, это может привести к тому, что в Японию проникнут иные виды коронавирусной инфекции.

Страна в течение трех месяцев била рекорды суточной заболеваемости: число заболевших достигало 26 тысяч. На сегодняшний день этот показатель едва достигает 200.

Отметим, в Японии сохраняются высокие показатели вакцинации населения. Ранее японское правительство объявило, что собирается начать прививать жителей страны третьей дозой вакцины против коронавирусной инфекции уже в декабре, пишет Regnum.