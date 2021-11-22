В Челябинской области на Большой Каменной реке открыли смотровую площадку

На Большой Каменной реке национального парка "Таганай" открыли смотровую площадку. Это один из элементов нового маршрута к популярной достопримечательности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарка, она позволит гостям национального парка пройтись по каменному "потоку" и восхититься панорамой.

Конструкцию собирали на месте, она "спрятана" в ландшафт. Теперь туристы с любым уровнем подготовки смогут посетить достопримечательность.

Новый маршрут к Большой каменной реке был презентован в октябре. На тропе оборудованы подвесная переправа, настилы через заболоченные места, установлены указатели и аншлаги.