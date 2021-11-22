22 Ноября 2021
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Наука и техника В России
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Рогозин: РФ получит российский интернет из космоса в 2024 году

Российская программа "Сфера" позволит получить в 2024 году интернет из космоса.

Как заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, это случится в том случае, "если все пойдет так, как мы планируем". Госкорпорация уже получила первые средства по программе на формирование научно-технического задела. В 2022 году на проект будет выделено еще 7 млрд. Как отметил Рогозин, средства вложат в создание двух летных прототипов космических аппаратов "Скиф" (интернет) и "Марафон" (интернет вещей). Один из них будет запущен в 2022 году, другой - в 2023 году.

Вторая часть средств предназначена на закупку ракет-носителей, которые выведут на орбиту в 2024 году спутники связи "Экспресс-РВ", сообщает ТАСС.

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Теги: Рогозин, Роскосмос, интернет



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