22 Ноября 2021
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Наука и техника В России
(2021) | Фото: Медицинская фракция

Центр имени Гамалеи: ревакцинация в два раза эффективней вакцинации

Эффективность ревакцинации от COVID-19 в 1,6-2 раза выше, чем первичная вакцинация.

Как сообщил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов, таковы данные российских и зарубежных экспертов. Так, введение третьей дозы приводит к тому, что возвращается эффективность вакцинации  к исходному уровню и "где-то в 1,6 — в два раза выше, чем даже после первой вакцинации".

Как отметил ученый, в основном ревакцинация требует одной дозы препарата, но в некоторых случаях врачи рекомендуют использовать две, сообщает "Коммерсант".

Напомним, президент России Владимир Путин прошел повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава государства ревакцинировался вакциной "Спутник Лайт".

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Теги: вакцина, вакцинация, коронавирус



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