Центр имени Гамалеи: ревакцинация в два раза эффективней вакцинации

Эффективность ревакцинации от COVID-19 в 1,6-2 раза выше, чем первичная вакцинация.

Как сообщил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов, таковы данные российских и зарубежных экспертов. Так, введение третьей дозы приводит к тому, что возвращается эффективность вакцинации к исходному уровню и "где-то в 1,6 — в два раза выше, чем даже после первой вакцинации".

Как отметил ученый, в основном ревакцинация требует одной дозы препарата, но в некоторых случаях врачи рекомендуют использовать две, сообщает "Коммерсант".

Напомним, президент России Владимир Путин прошел повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава государства ревакцинировался вакциной "Спутник Лайт".

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.