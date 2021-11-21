Дали бы кнопку Бондаренко и ушли: журналисты высмеяли «бездумно» голосующий за бюджет ЗакС

Во время заседания ЗакС по обсуждению бюджета Санкт- Петербурга на 2022 плановые 2023 и 2024 годы, который проводил 17 ноября вице-спикер Николай Бондаренко в отсутствии спикера Александра Бельского, депутаты петербургского парламента окончательно показали себя неспособными транслировать собственное мнение, отличное от официальной позиции Смольного. К такому выводу пришли журналисты Андрей Окунь и Сергей Ковальченко, обсуждавшие петербургскую повестку в Youtube-стриме «Как рыба в воде» 19 ноября.

В минувшую среду депутаты ЗакС Петербурга рассмотрели и приняли во втором чтении бюджет города на 2022 и плановые 2023-2024 годы с одной единственной поправкой, предложенной губернатором Александром Бегловым.

Согласно окончательной версии, доходы бюджета выросли с 874,4 до 890,8 млрд рублей, расходы — с 918,1 до 971,5 млрд рублей. Дефицит бюджета также возрастает почти вдвое — с 43,7 до 80,7 млрд рублей. Вице-губернатор Эдуард Батанов заметил, что корректировка связана с уточненными прогнозами.

Помимо губернатора, поправки внесли депутаты фракций КПРФ, «Яблоко», «Справедливая России» и «Новые люди», но все они были заблокированы в ходе голосования. Комментировавший предложения Батанов уточнял, что не считает возможным притрагиваться к средствам резервного фонда и бюджету строительства нового СКК. Несмотря на то, что эти средства предлагали направить на ускорение расселения коммуналок, капремонт, озеленение, замену больничного оборудования и другие нужды, касающиеся непосредственно интересов горожан.

По мнению Андрея Окуня, депутаты должны были потребовать объяснить такое решение, но основная часть нового созыва вряд ли вообще понимает, что такое «отстаивать интересы избирателей». Парламентарии откровенно скучают на заседаниях, и даже «яблочник» Борис Вишневский, периодически встревающий с замечаниями, не в состоянии разрушить инертность остальных.

«Вот голый бетон – тебе сказали, и ты делаешь, как бездумная машина. От тебя ничего не требуется больше. 48 или 47 на этом заседании cидят, половина уже кемарит, особенно «единороссы». КПРФ сидит молчит, «Справедливая Россия» тоже. Вишневский иногда встревает. Это жесткое понимание того, что ты ничего не решаешь, абсолютно. От тебя ничего не зависит», — подытожил Окунь.

Подобное поведение в точности соответствует предполагаемым желаниям Александра Бельского сделать парламент подконтрольным, о чем писали в СМИ. Упомянутый Вишневский еще в момент вступления Бельского и его коллег из Смольного в статус депутатов заметил, что видел депутатов, ставших неплохими чиновниками, но не знает обратных примеров, так как у людей, привыкших работать в жесткой вертикальной структуре, иной тип мышления.

Собеседник Окуня политобозреватель Сергей Ковальченко увидел это на примере Николая Бондаренко. По мнению журналиста, вице-спикер, также перешедший в парламент из Смольного, показывает, что не считает нужным проводить какое-то «голосование» и обсуждение, если решающую поправку предложил сам губернатор Александр Беглов.

«Конечно, Бондаренко даже не понимает, что такое депутат и для чего он нужен. Какую функцию смысловую несет это. Что он там представитель избирателей. <…> Принятие бюджета – это самый важный день в году в жизни парламента. Потому что он должен под лупой рассматривать то, что ему предлагает исполнительная власть. И прям вытаскивать каждую «блоху» оттуда. Но это все пришло сейчас к такой вот красоте – он (Бондаренко – ред.) спрашивает: «Коллеги, есть вопросы к поправке губернатора?». А вопросов нет. И это прям красиво было – эта тишина», - сказал Ковальченко.

Ковальченко с иронией заметил, что если бы депутаты «дали кнопку Бондаренко и ушли из зала», ничего бы не изменилось, так как их мнение о бюджете и так никого не интересовало. Как будет строиться работа «филиала Смольного» в Мариинском дворце дальше, Ковальченко пока не решился предположить. Однако у политобозревателей города Бельский уже давно заслужил прозвище «вице-губернатор по делам парламента».

Андрей Окунь, наблюдавший 17 ноября за новоизбранными парламентариями на заседании, заметил еще в Telegram, как просто стало предсказывать исходы голосования по тем или иным предложениям. Если вице-губернатор Эдуард Батанов их одобряет, поправку примут, а если нет, то никто и не возразит.

Александр Бельский дал накануне заседания интервью «ЗакС.ру», где вновь рассказал о своем видении работы парламента: он должен быть помощником исполнительной власти, и возражения Смольному по отдельным вопросам на заседаниях – нечто плохое, что нужно предотвратить кулуарной работой в комиссиях.

«Чтобы этого не допустить, мы сейчас сформировали комиссии и комитеты. Чтобы решались вопросы, по которым у нас происходит недопонимание, и чтобы сближались позиции, надо больше работать в комитетах и комиссиях. И я надеюсь, что возобновится свойственная парламенту Санкт-Петербурга кулуарная работа. Это когда очень многие вопросы решаются в кулуарах, решаются еще до того, как это все выносится на заседание парламента», — сказал он 15 ноября.

Отсутствие Бельского на заседании (он предпочел поездку в Белград в компании Александра Беглова) также вызвало недоумение журналистов: решающий финансовый документ ранее никогда не рассматривали в отсутствии спикера. Окунь и Ковальченко усмотрели в этом пренебрежение к депутатам, которые стали послушными исполнителями.

«Если они хотели показать городу и людям, которые интересуются политикой, оппозиции, насколько их прижали к ногтю, они могли бы сделать это по-другому, да и делали неоднократно. Наоборот, это показатель того, насколько ему [все равно], насколько парламент Петербурга стал беспомощным, превратился в один из комитетов Смольного. А скоро превратится в «госдуму, которая будет штамповать законопроекты, нужные власти». Показательность как раз в этом – в наплевательском отношении», — сказал Окунь.

Финансовый аналитик Алексей Артюхов ранее рассказал в комментарии ФБА «Экономика сегодня», что будущий бюджет Санкт-Петербурга вызывает немало вопросов: он амбициозен, но во многом разнится с интересами петербуржцев, так как при всех обширных планах там не учтены конкретные шаги по улучшению жизни большинства людей в городе «здесь и сейчас».