В Крыму после летнего потопа отремонтируют девять медучреждений

В Крыму отремонтируют здания девяти медучреждений, пострадавших во время летних потопов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

На капитальный ремонт зданий было выделено дополнительное финансирование. На эти деньги будут отремонтированы керченские больницы №1 и 3, ялтинский роддом, крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи, ялтинская стоматологическая поликлиника, медицинские колледжи в Ялте и Керчи, НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова, а также санаторий "Долоссы".

Напомним, летом из-за сильных ливней было затоплено крымское побережье, под удар стихии попали Ялта, Керчь и другие города.

Ущерб от потопа власти оценивали в сумму свыше 170 млн руб.