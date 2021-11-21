21 Ноября 2021
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Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты (2021) | Фото: vk.com/aksenovrk

В Крыму после летнего потопа отремонтируют девять медучреждений

В Крыму отремонтируют здания девяти медучреждений, пострадавших во время летних потопов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

На капитальный ремонт зданий было выделено дополнительное финансирование. На эти деньги будут отремонтированы керченские больницы №1 и 3, ялтинский роддом, крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи, ялтинская стоматологическая поликлиника, медицинские колледжи в Ялте и Керчи, НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова, а также санаторий "Долоссы".

Напомним, летом из-за сильных ливней было затоплено крымское побережье, под удар стихии попали Ялта, Керчь и другие города.

Ущерб от потопа власти оценивали в сумму свыше 170 млн руб.



Теги: Крым, вода, дамба, водохранилище, потом, медучреждения



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