21 Ноября 2021
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Политика Челябинская область Уральский ФО
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР поручил проверить челябинский медцентр, где якобы наживаются на пациентах

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следственным органам в Челябинске представить подробный доклад о доследственной проверке медицинского центра в Челябинске, в котором, по сообщениям СМИ, "наживаются" на пожилых пациентах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе

"В средствах массовой информации была опубликована информация о том, что в Челябинске продолжает работает центр по предоставлению медицинских услуг для пенсионеров, в которой сотрудники, как отмечается, наживаются на пожилых пациентах: предлагают кредиты, которые приходится выплачивать пожилым людям всю оставшуюся жизнь", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил главе ведомства по Челябинской области представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.

Отмечается, что ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.



Теги: Бастрыкин, медцентр, проверка



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