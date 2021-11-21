В Москве пьяный водитель "Газели" сбил мать и двух детей, младший ребёнок скончался

В деревне Николо-Хованское (входит в Москву) мать и двух детей сбила машина, сообщили Накануне.RU в прокуратуре столицы.

"На территории Николохованской деревни поселения Сосенское водитель автомобиля "Газель" сбил мать и двух детей – девятимесячного и двухлетнего мальчиков, младший из которых находился в коляске. Младенец скончался на месте происшествия. По предварительной информации, 34-летний водитель "Газели" в момент ДТП находился в состоянии опьянения", - уточнили в прокуратуре.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.