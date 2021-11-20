20 Ноября 2021
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сургут (2007) | Фото: Накануне.ru

Депутат думы Сургута предложил запретить исполнителям Instasamka и Moneyken выступать в городе

Депутат думы Сургута Дмитрий Нечепуренко предложил при наличии на то законных оснований запретить проведение в городе концертов таких исполнителей, как Instasamka и Moneyken, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Morgenshtern, Instasamka, Moneyken. Сколько ещё подобной нечисти должно появиться в медиапространстве, чтобы мы забили тревогу? Особенно обидно становится, когда наблюдаешь, как мама покупает билет на концерт этих персонажей своей несовершеннолетней дочке или сыну. В этот момент я задаю себе вопрос: она точно понимает, что делает? Она смотрела видео и слушала слова их песен? Знакома с их взглядами на жизнь? 19 ноября подготовил обращение на имя прокурора Сургута с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта Instasamka и Moneyken в Сургуте. В случае обнаружения в их "творчестве" признаков, противоречащих действующему законодательству РФ, - запретить концерт", - написал политик в своём Instargram.

Он полагает, что ""творчество" этих персонажей однозначно заслуживает внимания, но не подростков и молодёжи, а правоохранительных органов".

Напомним, ранее аналогичные заявления звучали в отношении концертов в Сургуте Элджея и Егора Крида.



Теги: Instasamka, Moneyken, Дмитрий Нечепуренко



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