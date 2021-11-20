Путин поздравил патриарха Кирилла с 75-летием орденом Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который отмечает сегодня 75-летие, орденом Андрея Первозванного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Вручая главе РПЦ высшую государственную награду России, президент отметил, что "под чутким духовным водительством патриарха Церковь активно участвует в жизни общества, в решении насущных социальных задач, в реализации масштабных, значимых для всей нашей страны проектов".

"Плодотворное пастырское служение снискало Вам высочайший авторитет, причём не только в России, но и за её пределами, уважение миллионов верующих во всей нашей огромной державе. Отмечу также Ваш огромный вклад в утверждение традиционных ценностей наших народов, в сохранение нашего исторического и культурного наследия", - сказал Путин.

Принимая награду, предстоятель отметил, что "сегодня Россия с большим запасом прочности идёт по своему историческому пути, и в этот особый период нашей истории Путин возглавляет Отечество наше".

"Я Вас благодарю за награду и одновременно хотел бы выразить Вам благодарность от имени Русской православной церкви и от себя лично за Ваше неизменное внимание к духовной жизни людей, соотношение политики с нравственностью, стремление строить жизнь нашего Отечества не только на законе, но и на правде. За всё это мы и благодарим Вас. Я знаю, что огромное количество людей и абсолютное большинство чад Русской православной церкви сегодня полностью разделяют мои слова", - сказал патриарх.