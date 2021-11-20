20 Ноября 2021
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Происшествия Москва
Валерий Гаркалин (2018) | Фото:kp.ru

Умер боровшийся с коронавирусом актёр Валерий Гаркалин

Актёр Валерий Гаркалин скончался сегодня ночью, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер", - цитирует ТАСС ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Telegram-канал "Mash" приводит подробности - актёр скончался от полиорганной недостаточности.

"19 ноября состояние артиста постоянно ухудшалось. На фоне коронавируса у него развился пневматоракс, а потом внутренние органы стали отказывать один за другим. Актёр умер в 00.30", - предполагает канал.

Напомним, артист был госпитализирован с коронавирусом и пневмонией 2 октября. COVID-19 подтвердил положительный тест. Несмотря на начало терапии, состояние его ухудшилось, у актера было поражено 75-85% лёгких. Позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Актёру было 67 лет.



Теги: Валерий Гаркалин, коронавирус



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Ранее 07.10.2021 10:42 Мск СМИ: Актера Валерия Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ


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