В новых районах Нижневартовска появится ледовый корт

В новых районах Нижневартовска в первой декаде декабря откроется ледовый корт на улице Героев Самотлора, 22. У жителей появится ещё одна локация, где можно отдохнуть всей семьей на свежем воздухе. К новогодним праздникам площадку планируют украсить. На ней выполнены работы по устройству бетонного основания спортивной площадки, смонтирован хоккейный корт с сетчатым ограждением по периметру и система освещения, установлены баскетбольные стойки, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Ранее мы анонсировали, что в новых микрорайонах Нижневартовска, за улицей Ханты-Мансийской, будет создана спортивная площадка. Сегодня присутствуем на финишном этапе её запуска, - сказал во время рабочей поездки исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко. – Площадка будет функционировать круглый год. Зимой как ледовый корт, а летом как площадка для футбола, баскетбола и других игровых видов спорта".

Заместитель председателя Общественной палаты города Светлана Зобнина, посетившая новую площадку, отметила важность и полезность создаваемого объекта в вопросах популяризации спорта среди жителей Нижневартовска. Как рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская, предварительно перед созданием площадки было изучено мнение жителей ближайших домов.

"Проект дорабатывается и в ближайшее время будет представлен на согласование. Специалисты управления по физической культуре и спорту администрации города предложили максимально использовать прилегающую к корту территорию. Поэтому в 2022 г. здесь будут установлены гимнастические снаряды и тренажеры. Причем, современным оборудованием смогут воспользоваться жители с ограниченными возможностями здоровья", - сказала Воликовская.

По словам директора МБУ Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" Руслана Куштанова, для создания позитивного настроения на площадке предусмотрено музыкальное сопровождение. Также будет действовать пункт проката коньков.

"Любой желающий – мужчина, женщина, ребёнок – сможет взять в прокат коньки. Мы будем учитывать мнение посетителей по размерному ряду. В теплом помещении проката можно удобно переобуться. Стоимость часа проката коньков для детей – 90 руб., для взрослых – 120. Традиционно вход на лед со своими коньками свободный", - добавил Руслан Куштанов.

Как отметил заместитель директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города Александр Федорус, сотрудники дирекции спортивных сооружений приобрели солидных опыт по организации работы ледовых кортов. В этом году кроме новой арены за улицей Ханты-Мансийской, вартовчане смогут покататься на коньках еще на восьми площадках.