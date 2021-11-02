Суд прекратил производство по иску о банкротстве "смотрящего за Ревдой"

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел иск о банкротстве бизнесмена из уральского города Ревда Николая Смовжа, который сейчас отбывает серьезный тюремный срок.

Напомним, заявление о признании Смовжа банкротом подавала семья Смоловых. Оно поступило в суд 9 августа. А сегодня, 2 ноября, состоялось заседание.

Как сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда Свердловской области, незадолго до рассмотрения от Смоловых поступило ходатайство об отказе от заявления. Сегодня суд вынес решение прекратить производство по иску.

Напомним, в мае 2016 года Николай Смовж был приговорен к 19 годам в колонии строгого режима. Бизнесмена называли "смотрящим за Ревдой".

Несколько лет спустя Смовж хотел выйти из тюрьмы по состоянию здоровья, однако суд ему в этом отказал.