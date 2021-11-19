В Курганской области сняли часть "ковидных" ограничений

В Курганской области с 22 ноября возобновляют работу организации культуры и спорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, с этого же срока разрешается проведение спортивных мероприятий в помещениях при заполнении не более 50% от общего количества зрительских мест. Пускать на спортивные мероприятия будут по QR-кодам или результатам отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем 72 часа назад.

Также разрешается проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе и тренировок государственным и муниципальным физкультурно-спортивными учреждениями, занятий в учреждениях дополнительного образования всех форм собственности. Возвращаются с "дистанционки" школьники.

А вот запрет на проведение в заведениях общепита развлекательных мероприятий сохраняется. На банкетах и поминальных обедах в регионе могу присутствовать не более 10 человек. Действует режим самоизоляции для жителей старше 60 лет, ограничения работы и посещения торговых центров, кафе, ресторанов, салонов красоты и других учреждений сферы торговли, услуг и общепита.