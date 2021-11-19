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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Сургуте наказана глава жилищного кооператива - "увела" у членов больше 100 миллионов

В Сургуте директор жилищного кооператива "Единство" наказана за мошенничество, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

В 2012-13 гг. директор взяла в двух банках 100 млн руб для покупки 44 квартир. Потом их должны были купить члены кооператива. Квартиры были залогом исполнения обязательств перед банком. Сделка совершена с нарушениями. В результате была нарушена финансовая устойчивость кооператива, что повлекло невозможность исполнения обязательств перед его членами. Директор, зная о неисполнимости обязательств перед пайщиками, получила от 43 из них 96 млн руб.

Также она осуществила операции от имени кооператива с завышением реальной стоимости покупки квартир. Разницу она присвоила себе, сумма ущерба кооперативу составила 6,9 млн руб. В 2011 г.-14 гг. директор обещала после выплаты взносов двум членам ЖНК передать квартиры, не принадлежащие кооперативу, обманом похитив 2,9 млн руб.

Кроме того, в 2013 г. глава "Единства" заключила с двумя жителями договоры купли-продажи квартир, находившихся в обременении по кредитным договорам, убедив их, что после оплаты обременение будет снято. Так она получила ещё 8,8 млн руб., которые ушли "налево".

Суд приговорил главу "Единства" к семи годам колонии общего режима. Приговор в силу не вступил. Также удовлетворены иски на суммы похищенных денег.



Теги: Единство, жилищный кооператив



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