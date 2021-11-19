На Южном Урале пять ковидных баз возращаются к плановой работе

В Челябинской области пять ковидных больниц вернутся к оказанию плановой медицинской помощи. Такое решение принято в связи с увеличением свободного коечного фонда на ковидных базах, сообщили Накануне.RU в пресс-служба регионального минздрава.

Речь идёт о районных больницах в Еткуле и Верхнеуральске, областной больницы в Чебаркуле, ГКБ № 1 в Коркино и кожно-венерологического диспансера № 4 в Магнитогорске.

При необходимости пациентов переведут на ближайшую госпитальную базу. В минздраве подчеркнули, что в этих учреждениях можно будет развернуть ковидное отделение в кратчайшие сроки.