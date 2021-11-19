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Происшествия Сибирский ФО
Реанимация (2020) | Фото: Накануне.RU

"Хожу потихоньку": "погребенный" на алкогольном складе в Красноярске мужчина рассказал о происшествии

40-летний сотрудник красноярского склада, где накануне обрушились два многотонных стеллажа с алкоголем, пришел в себя и даже пообщался с журналистами.

Напомним, на складе компании "Русский Разгуляйка" обрушились полки сначала одного стеллажа, потом другого. В момент, когда началось обрушение, сотрудник склада Сергей успел спрятаться под соседним стеллажом, но через мгновение обрушился и он, буквально погребя мужчину под сотнями разбившихся бутылок и металлическими конструкциями.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюения и произвело фурор в сети. Сергея госпитализировали, сейчас он находится в больнице с травмами средней тяжести.

"Нормально себя чувствую, хожу потихоньку. Сказали, что я цел — родился в рубашке, мне повезло. Боялся, конечно, что не выживу, что погибну, но надежду не терял. Я слышал, что там разгребали все завалы и надеялся, что меня вытащат, подавал звуки, крики о помощи", - цитирует Сергея "7 канал Красноярск".

Спасатели несколько часов пытались пробиться к пострадавшему. Они слышали его голос из-под коробок с битым стеклом, залитых алкоголем и понимали, что не могут пользоваться электроинструментом из-за паров.



Теги: склад, обрушение, госпитализация



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