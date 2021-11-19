19 Ноября 2021
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Общество В России Москва
Пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ (2021) | Фото: Накануне.RU

Коллективный иммунитет выше 60% достигнут только в 11 регионах - Голикова

В трех российских регионах на уходящей неделе ситуация с заболеваемостью коронавирусом осложнилась – это Алтайский край, Кемеровская область и Республика Бурятия. В одном регионе – Сахалинской области – положение чуть-чуть улучшилось, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный штаб по борьбе с COVID-19.

"Еще в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении. Среди них Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия", - рассказала Голикова.

Также вице-премьер рассказала об уровне коллективного иммунитета, который создают вакцинированные и переболевшие. Сейчас в 11 регионах он выше 60% (при необходимых 80%). "Если в целом по стране уровень составил 50,2%, то есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа", - сказала она.



Теги: татьяна голикова, коллективный иммунитет, регионы, заболеваемость



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