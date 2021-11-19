19 Ноября 2021
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Политика За рубежом
Йенс Столтенберг (2016) | Фото: nato.int

В НАТО заявили о возможности размещения ядерного оружия к востоку от ФРГ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажется от размещения американского ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от ФРГ.

Глава альянса также добавил, что НАТО "выступает в поддержку мира без ядерного оружия, но не может допустить, чтобы ядерного оружия не было у государств НАТО, при этом оно бы оставалось у других стран", передает ТАСС.

В прошлом году в НАТО вновь выступили с критикой Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступил в силу 22 декабря 2020 года.

ДЗЯО полностью запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Его ратифицировали 50 стран, среди которых Казахстан, ЮАР, Австрия, Мексика, Таиланд.



Теги: нато, германия, ядерное оружие



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