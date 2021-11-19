На Южном Урале местного жителя обвиняют в убийстве тещи

В Карабаше мужчину обвиняют в убийстве тещи. По решению суда он заключен под стражу до 18 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 10 ноября в одном из гаражей ударил родственницу по голове и задушил. После убийства он скрылся.

В суд с ходатайством о заключении под стражу обратился следователь. Суд учел, что обвиняемый скрывался от следствия и, находясь на свободе, может воспрепятствовать производству по делу, поэтому вынес решение об аресте мужчины.