В Челябинской области местные жители сбросили с поезда 1,2 тонны металлолома

В Челябинске задержали мужчин, которые пытались похитить металлолом из полувагонов грузового поезда.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Кунашак

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, местные жители забрались в полувагоны грузового состава во время его стоянки и сбросили оттуда 1 тыс. 229 килограммов лома черных металлов. Похищенный лом они хотели сдать в пункт приема.

Ущерб составил более 33 тыс. рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту кражи.