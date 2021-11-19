19 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Железная дорога (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области местные жители сбросили с поезда 1,2 тонны металлолома

В Челябинске задержали мужчин, которые пытались похитить металлолом из полувагонов грузового поезда.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Кунашак

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, местные жители забрались в полувагоны грузового состава во время его стоянки и сбросили оттуда 1 тыс. 229 килограммов лома черных металлов. Похищенный лом они хотели сдать в пункт приема.

Ущерб составил более 33 тыс. рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту кражи.



Теги: поезд, металлолом, кража,



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