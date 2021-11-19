В Челябинской области местные жители сбросили с поезда 1,2 тонны металлолома
В Челябинске задержали мужчин, которые пытались похитить металлолом из полувагонов грузового поезда.
Инцидент произошел на железнодорожной станции Кунашак
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, местные жители забрались в полувагоны грузового состава во время его стоянки и сбросили оттуда 1 тыс. 229 килограммов лома черных металлов. Похищенный лом они хотели сдать в пункт приема.
Ущерб составил более 33 тыс. рублей.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту кражи.