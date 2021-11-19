19 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

В Челябинске будут судить директора "Утиных ферм", задолжавшего банку 756 млн рублей

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении директора ООО "Утиные фермы", которого обвиняют в незаконном получении кредита, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в 2014-2015 гг. обвиняемый предоставил в банк фиктивные данные о финансовом состоянии предприятия и получил кредиты на сумму более 677 млн рублей, которые не вернул, кредитные обязательства не исполнил.

Банку был причинен ущерб в размере более 756 млн рублей с учетом основного долга, задолженности по процентам, комиссиям, неустойки.

В мае 2020 год Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор директору ООО "Утиные фермы" Сергею Костенко по обвинению в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов. Так, по версии следствия, в апреле-октябре 2017 г. он сокрыл от государства 10,3 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.



Теги: Утиные фермы, суд, кредит,



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