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Ученые из Кабардино-Балкарии разработали робота-"черепаху" для разгона протестующих

Научный центр РАН, расположенный в Кабардино-Балкарии, зарегистрировал пантент на робота-"черепаху", который должен помогать Росгвардии в подавлении уличных беспорядков, передает РИА Новости. Робота планируется вооружить электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной.

У робота будет обтекаемый корпус (похожий на панцирь черепахи), такая форма позволит избежать случайным прохожим и демонстрантам травм. А нарушители не смогут ухватить выступающие части, чтобы перевернуть робота. Полностью закрытый корпус не даст участникам беспорядка возможности повредить механизмы робота и его гусеничные шасси.

Высота робота составит примерно половину человеческого роста.

У робота будет две версии. Одна – быстроходная (50-60 км в час) – предназначена для "рассечения" толпы и задержания отдельных нарушителей. Другая – робот-щитоносец, необходимый для ограждения силовиков от толпы.

В числе преимуществ разработки авторы указывают способность роботов объединяться в информационную сеть и действовать сообща на основе "осиного" программного алгоритма.



Теги: робот, разгон, кабардино-балкария, ученые, толпа



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