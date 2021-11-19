Роспоребнадзор готовит поправки в закон, регулирующий его деятельность

19 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Анна Попова, руководитель роспотребнадзора России (2014) | Фото:Накануне.RU

Роспоребнадзор готовит поправки в закон, регулирующий его деятельность

Роспотребнадзор готовит поправки в закон, регулирующий его деятельность (был принят еще в 1999 году). "Коммерсант" отмечает, что изменения выглядят довольно консервативно, хотя после утверждения правительством стратегической инициативы "Санитарный щит РФ" можно было ожидать попытки службы резко расширить полномочия и возможности, пользуясь возросшими опасениями населения и интересом власти к санитарной тематике.

Тем не менее, поправки предполагают большую самостоятельность ведомства: предлагается отменить возможность передачи полномочий Роспотребнадзора в регионы, а также вывести из-под действия закона о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

Также Роспотребнадзор хочет избавиться от обязанности информировать региональные власти, муниципалитеты и вообще население о принимаемых им мерах. Кроме того, ведомство хочет остаться "гражданским", но при этом его структуру и полномочия предлагает утверждать решениями президента и правительства (сейчас – только правительства). Правительство, кстати, негативно относится к такому "дрейфу" гражданских служб в сторону силовых.



Теги: роспотребнадзор, поправки, регулирование, закон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 1145

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети