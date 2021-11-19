Роспоребнадзор готовит поправки в закон, регулирующий его деятельность

Роспотребнадзор готовит поправки в закон, регулирующий его деятельность (был принят еще в 1999 году). "Коммерсант" отмечает, что изменения выглядят довольно консервативно, хотя после утверждения правительством стратегической инициативы "Санитарный щит РФ" можно было ожидать попытки службы резко расширить полномочия и возможности, пользуясь возросшими опасениями населения и интересом власти к санитарной тематике.

Тем не менее, поправки предполагают большую самостоятельность ведомства: предлагается отменить возможность передачи полномочий Роспотребнадзора в регионы, а также вывести из-под действия закона о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

Также Роспотребнадзор хочет избавиться от обязанности информировать региональные власти, муниципалитеты и вообще население о принимаемых им мерах. Кроме того, ведомство хочет остаться "гражданским", но при этом его структуру и полномочия предлагает утверждать решениями президента и правительства (сейчас – только правительства). Правительство, кстати, негативно относится к такому "дрейфу" гражданских служб в сторону силовых.