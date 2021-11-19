На Ямале администрацию проверят из-за травмы ребёнка на детской площадке

В селе Азово (Шурышарский район) ребёнок получил травму во время игры детской площадке, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ЯНАО.

По данным следствия, вечером 17 ноября 12-летняя девочка во время катания на деревянной горке получила травму. Пострадавшая лечится в Салехардской окружной больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Следователям предстоит оценить работу сотрудников администрации села, ответственных за проведение своевременного ремонта и обслуживание социального объекта.