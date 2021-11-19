Мишустин распределил между вице-премьерами правительства новые обязанности

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил между своими заместителями новые, дополнительные обязанности.

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Так, первый зампред правительства Андрей Белоусов теперь будет отвечать за адаптацию российской экономики к глобальному энергопереходу. Ему поручено представить к 15 декабря план действий в условиях низкоуглеродного развития.

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет отвечать за административную реформу, совершенствование структуры госаппарата, госкорпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, АНО, финансируемых из бюджета. Кроме того, на нем будет координация работы аналитического центра при правительстве.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко займется федеральной территорией "Сириус" (ее взаимодействием с госорганами), а также АНО "Национальные приоритеты" и образовательным фондом "Талант и успех". Также в его ведении будет работа координационного центра правительства.