19 Ноября 2021
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Политика В России Москва
Михаил Мишустин на Иннопром-2021 (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Мишустин распределил между вице-премьерами правительства новые обязанности

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил между своими заместителями новые, дополнительные обязанности.
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Так, первый зампред правительства Андрей Белоусов теперь будет отвечать за адаптацию российской экономики к глобальному энергопереходу. Ему поручено представить к 15 декабря план действий в условиях низкоуглеродного развития.

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет отвечать за административную реформу, совершенствование структуры госаппарата, госкорпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, АНО, финансируемых из бюджета. Кроме того, на нем будет координация работы аналитического центра при правительстве.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко займется федеральной территорией "Сириус" (ее взаимодействием с госорганами), а также АНО "Национальные приоритеты" и образовательным фондом "Талант и успех". Также в его ведении будет работа координационного центра правительства.



Теги: михаил мишустин, правительство, вице-премьер, андрей белоусов, дмитрий чернышенко, дмитрий григоренко



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