Челябинским ресторанам и кафе грозят штрафы за нарушение режима QR-кодов

В Челябинской области не будут пока отменять ковидные ограничения для рестораторов. При этом власти региона прорабатывают вопрос о введении дополнительных мер поддержки для предприятий общественного питания, передает корреспондент Накануне.RU.

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева подчеркнула, что сейчас говорить об отмене ограничительных мероприятий для бизнеса с учетом эпидемиологической ситуации еще рано.

"Для принятия решения нам необходим более высокий уровень коллективного иммунитета и более высокий уровень вакцинации", - подчеркнула она.

Ранее в министерство экономического развития Южного Урала поступило обращение от "Ассоциации рестораторов города Челябинска" с просьбой поддержать отрасль.

"Обращения идут о том, что за последнюю неделю падение выручки порядка 40-50%. Аналогичную информацию мы запрашивали у налоговой службы, нам давали данные по состоянию на 10 ноября, сейчас нельзя сказать, что они достоверны, с учетом того, что там были длинные праздники. Сейчас ждем следующую отчетную дату и смотрим на предмет возможного предоставления адресных мер поддержки. Пока решение не принято. Ключевой запрос от бизнеса — это работа после 23.00, желание компенсировать коммунальные затраты, аренду, это снижение ставки налога на имущества организаций для владельцев ТРК, чтобы снизить аренду, и снижение земельного налога. Несколько писем и обращений поступало, сейчас адресно прорабатываем, запрашиваем информацию для расчета потерь и эффектов", - рассказала замминистра экономического развития региона Елена Раевская.

Напомним, в Челябинской области с 25 октября запрещено оказание услуг общественного питания в ночное время, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов. С 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года для посещения ресторанов, кафе, столовых и баров нужен будет QR-код.

Министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина рассказала, что проверка QR-кодов будет проводиться по аналогии, как сейчас это делается в ТРК и ТЦ.

"Проверка проводится на входе путем сканирования QR-кода. Она проводится должностным лицом, которого уполномочивает собственник объекта. При сканировании в зашифрованном виде предоставлены персональные данные, которые можно идентифицировать, предъявив удостоверение личности", - отметила она.

Также будут проверять предприятия общественного питания на предмет соблюдения ограничительных мероприятий. Заниматься этой работой будут уполномоченные должностные лица – сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, должностные лица министерства общественной безопасности и ГКУ. В каждом муниципалитете назначены официальные уполномоченные должностные лица.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрены штрафы для граждан в размере от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тыс., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей.

Напомним, в Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Мера коснулась муниципальных и государственных служащих, сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания.

В настоящий момент в регионе вакцинировано 76% сотрудников предприятий общественного питания. В настоящий момент Роспотребнадзор запрашивает информацию о количестве сотрудников, вакцинированных полным комплексом либо получивших одну вакцину. Для нарушителей предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 50 до 500 тыс. рублей, либо приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток.