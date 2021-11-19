19 Ноября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Нягани кладовщик детского сада наказана за махинации с 5,5 миллионами

В Нягани суд определил меру наказания для кладовщицы детского сада №3 "Теремок", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

По данным следствия, 2 апреля 2018 – 5 сентября кладовщик содействовала растрате бюджетных денег. Она подготовила фиктивные документы о перечне приобретаемых товаров, передала их в финансовую службу администрации города для оплаты. На 2 млн руб., выделенные на нужды детского сада, кладовщик, заведующая и ещё один сотрудник садика купили себе сотовые телефоны, пылесосы, холодильники и другие вещи. Кроме того, кладовщик с сентября 2019 г. по июнь 2020 г. в составе группы "увела" выделенную садику субсидию в 3,5 млн руб.

Приговор суда – четыре года условно с испытательным сроком в три с половиной года. Вердикт можно обжаловать.



Теги: теремок, детский сад, Нягань



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