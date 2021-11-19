19 Ноября 2021
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Общество Москва
Алиса Яндекса (2018) | Фото: Накануне.RU

Голосового помощника Алису научили жаловаться в госорганы

Яндекс и АНО "Диалог" научили голосового помощника Алису жаловаться в органы власти. Сервис уже есть в открытом доступе, голосовые сообщения с него будут направляться в систему "Инцидент менеджмент", пишут "Ведомости".

"Инцидент менеджмент" используется для мониторинга в интернете сообщений о социально-бытовых проблемах в таких областях, где возможна реакция властей: ЖКХ, благоустройство, образование, здравоохранение и т.д. Алгоритмы мониторинга фиксируют жалобы, а затем перенаправляют их в органы власти.

Пока что сервис доступен для жителей всех регионов, кроме Москвы – с властями города сейчас ведутся переговоры по внедрению голосового помощника.

Для того, чтобы пожаловаться с помощью Алисы в госорганы, надо будет запустить приложение на всех устройствах, куда интегрирован голосовой помощник: в веб-браузере, "Яндекс.Картах", "Яндекс.Навигаторе", "Яндекс.Станции".

Интересно, что Алиса будет отправлять только "конструктивные сообщения". "То есть "Медицину развалили" – неконструктивное сообщение. "Медицину развалили, потому что в больнице №7 я третий час стою в очереди" – конструктивное сообщение", - говорит источник издания.

Эксперты отмечают, что официальным обращением в органы власти такая желоба не будет – на нее чиновники не обязаны дать ответ, но учесть сообщение они могут.



Теги: голосовой помощник, алиса, жалоба



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