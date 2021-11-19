Певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в Москве

В Москве при пожаре пострадала певица Марина Хлебникова. По данным СМИ, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Mash сообщает, что в доме на улице Ратной, в двухуровневой квартире певицы загорелись личные вещи. Площадь возгорания составила 10 кв.м.

Кроме певицы, из квартиры спасены еще три человека, пишет телеграм-канал. Спасателей вызвала дочь певицы.

По словам очевидцев, из подъезда на носилках сперва вынесли мужчину - в сознании, затем Хлебникову. Певица получила ожоги и надышалась продуктами горения.

По предварительном данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает Regnum.