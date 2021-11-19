В Челябинской области КСП проверит управление по труду и занятости населения

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит главное управление по труду и занятости населения региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В ходе контрольного мероприятия будут проанализированы меры господдержки, направленные на снятие напряжённости на рынке труда, а также будут изучены факторы, влияющие на изменение уровня безработицы в регионе.

Также пройдут проверки муниципальных центров занятости населения.