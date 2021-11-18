Тюменский губернатор предложил включить строительство индивидуального жилья в программу КРТ

Глава Тюменской области Александр Моор предложил включить строительство индивидуального жилья (ИЖС) в программу комплексного развития территории (КРТ). С такой инициативой губернатор выступил сегодня на семинаре-совещании по вопросу рассмотрения стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России.

"Почти 70% граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, не против иметь собственное индивидуальное жилье. Здесь мы видим большие возможности расширения применения такого инструмента, как комплексное развитие территорий (КРТ). Совершенно точно этот инструмент позволит расселять не только аварийное жилье, но и позволит реновировать города с вовлечением в реновацию территорий, которые застроены не очень презентабельно. Поэтому все эти вопросы мы сегодня обсуждаем и будем предлагать решения, в том числе связанные с индустриальным индивидуальным домостроением", - сказал Моор.

По его словам, перед реализацией данной идеи сначала предстоит разобраться с рядом проблем, таких как: невозможность получить ипотеку, отсутствие больших комплексных застроек и ИЖС со всей инфраструктурой. Губернатор также выразил надежду, что благодаря КРТ удастся решить не только проблему с аварийным жильем, но и вовлечь в застройку территории с брошенными или уже неэффективными промышленными площадками.