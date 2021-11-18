Комитет ЗСО утвердил своих кандидатов в новый состав челябинского облизбиркома

Комитет по законодательству одобрил семь кандидатов для назначения в новый состав избирательной комиссии Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

В новый состав облизбиркома рекомендованы Виктор Вычужанин ("Справедливая Россия - За правду"), Марина Устинова (ЛДПР), Юрий Подшивалов (собрания депутатов Пластовского района), Андрей Пономарев (КПРФ), Артем Миронов, Виталий Шиков ("Единая Россия"), Евгений Емельянов (Магнитогорское городское собрание депутатов).

Теперь это решение должны утвердить депутаты на заседании ЗСО.

Напомним, Центральная избирательная комиссия РФ предложила вице-губернатора Евгения Голицына и юриста регионального исполкома "Единой России" Артема Миронова для назначения в новый состав облизбиркома.