В Челябинске неизвестные обокрали автомобиль спортсмена Эльбруса Нигматуллина

В Челябинске ограбили машину самого сильного человека России Эльбруса Нигматуллина. Из машины украли вещи и слили бензин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ночью неизвестные лица повредили и ограбили мой автомобиль. Сняли лобовое стекло, но не забрали (оно раскололось), взломали кодовый замок и слили бензин, и украли несколько вещей из авто", - рассказал он на своей странице в соцсети.

По словам Эльбруса Нигматуллина, полиция приехала через три часа, но никаких следственных действий проведено не было. "Рядом есть камеры, но он не поинтересовался, отпечатки не снимал, сторожа рядом не опросил, следы не смотрел", - добавил он.