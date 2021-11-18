18 Ноября 2021
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Общество За рубежом
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Ношение медицинской макси снижает заболеваемость COVID-19 на 53% - исследование

Ученые из Эдинбургского университета (Шотландия) и университета Монаш (Австралия) опубликовали в авторитетном британском медицинском журнале The BMJ результаты исследования влияния на заболеваемость уже ставших привычными мер безопасности – ношения медицинских масок, социального дистанцирования и мытья рук.

Исследование показало, что ношение масок – наиболее эффективная после вакцинации мера общественного здравоохранения, снижающая заболеваемость на 53%, пишет об исследовании Guardian.

"Вакцины безопасны и эффективны, спасают жизни во всем мире, но большинство стран не может вакцинировать все население, и пока неизвестно, будут ли они эффективные против новых штаммов коронавируса", - говорится в исследовании.

"Систематический обзор и мета-анализ нефармацевтических средств впервые показали, что ношение масок, социальное дистанцирование и мытье рук - все это эффективные меры по сдерживанию случаев заболевания, причем наиболее эффективным является ношение маски", - считают авторы исследования.

При этом пока ученые не могут оценить эффективность таких мер, как закрытие границ, объявление локдаунов, закрытие школ, переход на удаленную работу и т.д. – пока слишком мало системных данных.

По маскам и другим "традиционным" способам защиты уже есть более 30 исследований со всего мира.

Социальное дистанцирование снижает заболеваемость на 25%, утверждают ученые.



Теги: медицинская маска, масочный режим, социальная дистанция, исследование



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