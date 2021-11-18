Пятилетний мальчик погиб в результате пожара в квартире на Южном Урале

В Златоусте проводится проверка по факту гибели пятилетнего мальчика в результате пожара в жилом доме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Пожар произошел в квартире дома на проспекте Гагарина сегодня днем. При ЧП также пострадали родители погибшего ребёнка. В настоящий момент устанавливается причина возгорания. Проводится доследственная проверка.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если будут выявлены нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.