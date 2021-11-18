Кремлевской елки в этом году не будет

Кремль в этом году откажется от проведения традиционной елки в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие отменено из-за пандемии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента Елену Крылову.

"К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет", — рассказала Крылова.

Вместо этого детям покажут видеоверсию представления на телеканале "Карусель". Записывать ее будут тоже без зрителей.

Спектакль в этом году будет называться "Волшебная сказка стеклодува", к нему готова музыка и подобраны артисты.