18 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
(2021) | Фото: strana2020.ru

Каждый пятый житель Челябинской области прошел перепись на портале госуслуг

Большинство жителей Челябинской области приняли участие во Всероссийской переписи населения, которая проходила с 15 октября по 14 ноября. Впервые перепись населения проводилась в цифровом формате. В регионе каждый пятый житель самостоятельно прошел перепись на портале госуслуг, передает корреспондент Накануне.RU.

"Перепись формирует общую картину нашей страны, и без Южного Урала она была бы неполной и менее яркой. С последней переписи населения прошло одиннадцать лет. За это время многое изменилось. Нужны достоверные данные, чтобы четко выстраивать социальную политику, развивать экономику, укреплять обороноспособность и безопасность страны", - ранее отмечал губернатор Алексей Текслер.

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области,(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

У южноральцев было три способа, чтобы пройти перепись: самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг, прийти на стационарный переписной участок или ответить на вопросы переписчиков, которые придут к южноуральцам домой.

Как рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, большая часть населения Южного Урала прошла перепись традиционным способом, дождавшись переписчиков у себя дома. Каждый пятый житель прошел перепись в электронном виде.

"Большая часть населения активно откликнулась на перепись, была проявлена доброжелательность к переписчикам, жители охотно отвечали на вопросы анкеты. Сейчас идет процесс обработки собранной информации органами статистики. Именно эти данные лягут в основу разрабатываемых и принимаемых на федеральном уровне государственных программ и национальных проектов, а в конкретных территориях они лягут в основу создания школ, садиков, дорог и больниц", - рассказала министр.

В регионе в течение месяца работало более 7 тысяч 300 переписных кадров, из них более 6 тысяч 280 переписчиков, а также контролеры и инструкторы, которые работали в МФЦ. Для удобства жителей в регионе было открыто 1 тыс. 4 переписных стационарных участка. В этом году в проведении переписи впервые помогали волонтеры. Они были задействованы в информационно-разъяснительной работе.

Раньше всех перепись прошли жители сельских территорий Сосновского, Кунашакского, Кизильского, Чесменского, Октябрьского, Троицкого, Верхнеуфалейского, Еткульского, Аргаяшского районов и Локомотивного городского округа. Для удобства граждан были созданы выездные переписные пункты на производственных площадках. Свои помещения предоставили Магнитогорский металлургический комбинат, "ЧТЗ-Уралтрак", Челябинский радиозавод "Полет", Челябинский электрометаллургический комбинат, "Союзпищепром", супермаркеты "Лента" и другие.

"На производственные площадки выезжали мобильные переписные бригады и наши южноуральцы прохладили перепись, практически не отрываясь от производственного процесса", - добавила Наталья Лугачева.

В этом году перепись проводилась в условиях пандемии коронавируса. Все переписчики были обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками.

"Перед нами стояла главная задача – в условиях пандемии обеспечить безопасность населения и самих переписчиков. Поэтому мы рекомендовали заполнять переписной лист удаленно на портале госуслуг, этой возможность воспользовался каждый пятый житель. Мы приложили все усилия, чтобы сделать процедуру переписи максимально удобной, доступной и безопасной для жителей области. Переписчики старались проводить опросы, не входя в дома и квартиры, могли проводить опрос через закрытую дверь, по телефону, мы выезжали на предприятия и в организации. Весь переписной персонал был обеспечен индивидуальными средствами защиты – масками, перчатками. Было организовано ПЦР-тестирование наших переписных работников. За весь период переписи мы сдали более 3 тысяч тестов и в результате было выявлено 18 переписчиков, у кого он оказался положительным. Они прекратили работу и их заменили переписчики из резерва. Поскольку у нас все переписчики застрахованы и от несчастных случаев, и от заболевания ковидом, они получит страховые выплаты", - рассказала руководитель Челябинскстата Ольга Лосева.

Южноуральцам нужно было ответить на 33 вопроса про свой возраст, пол, гражданство, место рождения, национальность, образование, семейное положение, количество детей, источники средств существования и занятость. Отдельный блок из 10 вопросов касался жилищных условий.

Теперь начинается работа по обработке этих данных. Первые итоги переписи станут известные в январе 2022 года, а уже окончательные итоги в разрезе различных социально-демографических характеристик будут поэтапно опубликовываться до конца 2022 года. Благодаря тому, что перепись проводилась в цифровом формате, итоги будут подведены всего лишь за год. Раньше на подведение итогов уходило, примерно, три года.

При этом руководитель Челябинскстата Ольга Лосева подчеркнула, что все данные снимаются в обезличенном виде и уходят на защищенный сервер Росстата, там они хранятся и в дальнейшем будут обрабатываться.

"Привязать какой-то конкретный переписной лист к конкретному лицу невозможно. Поэтому не стоит бояться утечки персональных данных после переписи населения, это совершенно беспочвенные опасения", - подчеркнула она.

На основе данных Всероссийской переписи населения будут разрабатываться различные направления государственной политики – демографической, социальной, национальной, религиозной и др. Результаты прошлых переписей использовались для разработки программы материнского капитала. Эти данные легли в основу разработки национальных проектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Жилье и качественная городская среда" и других.



Теги: перепись, Алексей Текслер, госуслуги,



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