18 Ноября 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
(2021) | Фото: Газпром нефть

На автономное месторождение "Газпром нефти" негабаритное оборудование доставили тремя видами транспорта

На Новопортовском месторождении на Ямале проводится модернизация газовой инфраструктуры. Для этих целей сюда привезли уникальное крупногабаритное оборудование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Сложную логистическую операцию провели компании "Газпромнефть-Ямал" и "Газпромнефть-Снабжение". В итоге на промысел с транспортной автономией были доставлены две ректификационные колонны, весом 42 тонны и длиной 24 метра каждая.

Протяженность маршрута превысила несколько тысяч километров, причем путь пролегал не только по суше, но и по воде. Для перевозки груза специалисты разработали уникальную логистическую схему с использованием трех видов транспорта: железнодорожный, автомобильный и речной. Колонны транспортировали на специальном мультиплатформенном автомобильном трале и барже с аппарельным устройством.

"Организация мультимодальных перевозок грузов, в том числе крупнотоннажного и негабаритного оборудования, стала для нас практически стандартной задачей. В ходе реализации проектов, опираясь на многолетний опыт в реализации логистических проектов разной сложности, мы используем как готовые логистические решения, так и уникальные – разработанные под конкретную задачу. Такой подход позволяет нам обеспечивать высокую скорость и надежность транспортировки грузов", — пояснил директор дивизиона "Север" "Газпромнефть - Снабжения" Александр Демчуков.

Высокотехнологичное оборудование изготовлено по спецзаказу российским предприятием "Пензнефтехиммаш". Ректификационные колонны предназначены для переработки конденсата, который образуется в процессе подготовки попутного нефтяного и природного газа к транспортировке. Их ввод в эксплуатацию станет одним из ключевых этапов модернизации установки комплексной подготовки газа и расширения газовой инфраструктуры Новопортовского месторождения. 

 "Оборудование пришло в обозначенный срок. Сохранность ценного груза за счет продуманной логистической схемы была гарантирована, —  подчеркнул директор по газу "Газпромнефть – Ямала" Владимир Докшин. — Реализация данной технологии откроет новые возможности для газовой инфраструктуры Новопортовского месторождения и продуктивно скажется на эффективности реализации новых газовых проектов “Газпром нефти”".

К монтажу планируется приступить в первой половине 2022 года.

Новопортовское месторождение – ключевой проект "Газпром нефти" – одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Расположено в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в 30 км от побережья Обской губы. Извлекаемые запасы категорий C1 и С2 составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа (с учетом палеозойских отложений).



Теги: Газпром нефть, негабаритное оборудование, транспортировка, автономное месторождение



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