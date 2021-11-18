На автономное месторождение "Газпром нефти" негабаритное оборудование доставили тремя видами транспорта

На Новопортовском месторождении на Ямале проводится модернизация газовой инфраструктуры. Для этих целей сюда привезли уникальное крупногабаритное оборудование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Сложную логистическую операцию провели компании "Газпромнефть-Ямал" и "Газпромнефть-Снабжение". В итоге на промысел с транспортной автономией были доставлены две ректификационные колонны, весом 42 тонны и длиной 24 метра каждая.

Протяженность маршрута превысила несколько тысяч километров, причем путь пролегал не только по суше, но и по воде. Для перевозки груза специалисты разработали уникальную логистическую схему с использованием трех видов транспорта: железнодорожный, автомобильный и речной. Колонны транспортировали на специальном мультиплатформенном автомобильном трале и барже с аппарельным устройством.

"Организация мультимодальных перевозок грузов, в том числе крупнотоннажного и негабаритного оборудования, стала для нас практически стандартной задачей. В ходе реализации проектов, опираясь на многолетний опыт в реализации логистических проектов разной сложности, мы используем как готовые логистические решения, так и уникальные – разработанные под конкретную задачу. Такой подход позволяет нам обеспечивать высокую скорость и надежность транспортировки грузов", — пояснил директор дивизиона "Север" "Газпромнефть - Снабжения" Александр Демчуков.

Высокотехнологичное оборудование изготовлено по спецзаказу российским предприятием "Пензнефтехиммаш". Ректификационные колонны предназначены для переработки конденсата, который образуется в процессе подготовки попутного нефтяного и природного газа к транспортировке. Их ввод в эксплуатацию станет одним из ключевых этапов модернизации установки комплексной подготовки газа и расширения газовой инфраструктуры Новопортовского месторождения.

"Оборудование пришло в обозначенный срок. Сохранность ценного груза за счет продуманной логистической схемы была гарантирована, — подчеркнул директор по газу "Газпромнефть – Ямала" Владимир Докшин. — Реализация данной технологии откроет новые возможности для газовой инфраструктуры Новопортовского месторождения и продуктивно скажется на эффективности реализации новых газовых проектов “Газпром нефти”".

К монтажу планируется приступить в первой половине 2022 года.

Новопортовское месторождение – ключевой проект "Газпром нефти" – одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Расположено в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в 30 км от побережья Обской губы. Извлекаемые запасы категорий C1 и С2 составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа (с учетом палеозойских отложений).