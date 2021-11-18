В Екатеринбурге задержали сбытчиков фальшивых пятитысячных из Челябинска

В Екатеринбурге задержаны двое жителей Челябинска, подозреваемых в целой серии сбытов поддельных пятитысячных купюр.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, сначала полицейские установили личности жителей столицы Южного Урала, которые занимались реализацией фальшивок у себя в городе. Затем оперативники выследили и задержали злоумышленников на съемной квартире в Екатеринбурге.

При задержании у одного из мужчин были изъяты две поддельные банкноты по 5 тысяч рублей. Подключившиеся к работе сотрудники екатеринбургского ОЭБ и ПК выяснили, что с начала ноября челябинцы провели около 20 сбытов поддельных купюр и в Екатеринбурге.

"Задержанные специально выбирали торговые точки, в которых отсутствуют приборы контроля подлинности банкнот, а персонал недостаточно внимательно проверяет поступающую от покупателей наличность", - отметили в полиции.

Сейчас возбуждено и расследуется дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Сбыт и хранение поддельных денег). Максимальное наказание по данной статье составляет восемь лет лишения свободы.

При этом сыщики полагают, что южноуральцы могут быть причастны и к ряду других преступлений, связанных со сбытом подделок. Полиция просит предпринимателей, а также физических лиц, с которыми задержанные расплачивались наличными, проверить их на предмет подлинности.

В случае, если купюра взывает сомнения, ее владельцы могут обратиться в органы внутренних дел по телефонам: +7 (905) 832-56-81 (ОЭБ и ПК) либо 102 (02).