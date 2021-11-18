Экс-депутат Госдумы Пашин возглавил челябинское отделение ЛДПР

Челябинское региональное отделение ЛДПР возглавил экс-депутат Госдумы Виталий Пашин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Пашин считает, что региональному и местным отделениям ЛДПР нужно переформатировать свою деятельность. "Обсуждаем варианты развития и с Москвой, и с активистами на местах", - отметил он.

Напомним, Виталий Пашин руководил региональным отделением ЛДПР с 2013 по 2017 год. В 2016 году он был избран депутатом Госдумы. Однако в этом году он не прошел в новый созыв нижней палаты российского парламента. Он проиграл выборы в Златоустовском одномандатном округе и не прошел по федеральному списку, в регионе ЛДПР набрала только 7,83% и заняла пятое место, уступив партии "Новые люди".

В октябре Виталий Пашин получил мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области