18 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2013) | Фото:

На Южном Урале главу сельскохозяйственного кооператива подозревают в хищении субсидии на 1,9 млн рублей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы сельскохозяйственного кооператива. Его подозревают в мошенничестве при получении субсидии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый предоставил в региональный минсельхоз для получения субсидии фиктивные документы о якобы понесенных расходах в размере более 1,9 млн рублей при закупке сельскохозяйственной продукции у членов кооператива.

Бюджетные средства были перечислены подозреваемому.



Теги: мошенничество, субсидия, хищение,



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