На Южном Урале главу сельскохозяйственного кооператива подозревают в хищении субсидии на 1,9 млн рублей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы сельскохозяйственного кооператива. Его подозревают в мошенничестве при получении субсидии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый предоставил в региональный минсельхоз для получения субсидии фиктивные документы о якобы понесенных расходах в размере более 1,9 млн рублей при закупке сельскохозяйственной продукции у членов кооператива.

Бюджетные средства были перечислены подозреваемому.