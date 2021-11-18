Футболист Роман Зобнин попросил снизить ему зарплату, поскольку она "незаслуженно большая"

Российский футболист попросил руководство клуба снизить ему зарплату, поскольку считает ее неоправданно большой.

Речь о полузащитнике московского "Спартака" и сборной России Романе Зобнине. По данным спортивного журналиста Ильи Казакова, зарплата Зобнина составляет около 2 млн евро в год, и футболист счел, что это "незаслуженно много".

27-летний Зобнин играет в "Спартаке" с 2016 года, спустя год стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

На прошедшим этим летом Евро-2020 в матче против Дании допустил фатальную ошибку: сделал пас сопернику, что привело к голу в ворота сборной России, встреча в итоге была проиграна. После той игры олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Владлена Бобровникова призналась, что шокирована размерами зарплат отечественных футболистов и прежде всего – Зобнина.

Что касается "Спартака", команда в настоящее время занимает в чемпионате России девятое место, передает "Интерфакс".